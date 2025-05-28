В сеть попало видео с Овечкиным, исполняющим песню «Матушка»

Семья капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отпраздновала в Москве день рождения сына Ильи, которому исполнилось пять лет.

Сам хоккеист исполнил на мероприятии песню «Матушка». Запись с его выступлением опубликовала супруга Овечкина Анастасия Шубская.

Овечкины прилетели в Москву после того, как «Вашингтон» вылетел во втором круге Кубка Стэнли, уступив в пяти матчах клубу «Каролина Харрикейнз».

Минувший сезон стал историческим для капитана «Вашингтона». 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере и побил рекорд Уэйна Гретцки. Всего по итогам сезона на счету Овечкина стало 897 голов.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забросил 44 шайбы, став третьим снайпером регулярного чемпионата. В плей-офф на счету форварда еще пять голов.

В борьбе за Кубок Стэнли «Флорида» и «Эдмонтон» ведут в своих сериях со счетом 3:1, что делает вероятным повторение прошлогоднего финала.