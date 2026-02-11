Международный олимпийский комитет, похоже, исчерпал лимит политического терпения. На фоне непрекращающегося давления и бесконечных протестов, МОК начал корректировать свою жесткую позицию по допуску российских спортсменов. Об этой тенденции в эфире Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, организация просто устала от агрессивной и разрушительной для спорта рутины.

Депутат пояснила, что причина смягчения курса лежит на поверхности: комитет оказался перегружен абсурдным объемом контролирующих функций. Вместо организации соревнований его фактически заставили следить за каждым шагом атлетов — вплоть до оценки их активности в социальных сетях и анализа поставленных лайков. Журова отмечает, что постоянные протесты, инициируемые, в частности, украинской стороной, превратились в финансово и ресурсно затратную машину. МОК, столкнувшись с необходимостью расследовать каждый подобный инцидент, стал осознавать тупиковость такого пути, где спорт оказывается в заложниках у политических спекуляций.

По ее словам, последствия этого прецедента оказались опаснее, чем могло показаться изначально. Открыв «ящик Пандоры» с коллективной ответственностью спортсменов за политику своих правительств, МОК столкнулся с эффектом домино. В мировом спортивном сообществе начали задаваться резонными, но неудобными вопросами: если такие меры применяются к России, то почему не к Израилю, США или любой другой стране, чьи действия критикуются на международной арене? Санкционная логика, будучи запущенной, не признает исключений и угрожает вовлечь в орбиту отстранений десятки национальных сборных.

Парламентарий резюмировала, что бесконечные расследования и протесты подрывают авторитет самого олимпийского движения, отвлекают от его гуманистических принципов и ставят под удар экономику мирового спорта. Страх перед цепной реакцией и банальная усталость от агрессивного политиканства, похоже, начинают перевешивать. МОК, судя по всему, ищет возможность отступить от края пропасти, чтобы сохранить сам принцип проведения глобальных соревнований, в которых могут участвовать атлеты из самых разных стран, вне зависимости от текущей конъюнктуры.

