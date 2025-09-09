Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт российского пианиста Дениса Мацуева. В официальном заявлении организаторы объяснили свое решение «последними международными событиями», не вдаваясь в подробности.

Мацуев известен своей патриотической позицией. После начала специальной военной операции (СВО) он открыто поддержал президент России Владимира Путина. С того момента страны Европейского союза (ЕС) безосновательно внесли пианиста в свой «черный список» и запретили выступать в них.

Это не первая отмена выступления музыканта по политическим причинам. В феврале 2022 года было отменено его выступление с Венским филармоническим оркестром.

В 2018 году Мацуев получил из рук российского лидера государственную награду — орден Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

