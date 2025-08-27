В России потребовали отменить концерты Шнурова из-за отказа помогать бойцам СВО

В России нужно отменить концерты группы «Ленинград» и его фронтмена Сергея Шнурова. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

В своем телеграм-канале он сообщил о подготовке официальных обращений к губернаторам российских регионов с просьбой отменить концерты группы на период проведения специальной военной операции (СВО).

«Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование», — отметил Бородин.

По словам главы проекта, накануне он лично обратился к музыканту с просьбой выделить 50 млн руб. на поддержку армии России.

Бородин объяснил, что при запросе таких денег он отталкивался от опубликованного в СМИ дохода Шнурова, который составляет 23 млн 500 тыс. руб.

Глава ФПБК понадеялся, что региональные власти прислушаются к его обращению и отменят запланированные выступления группы, руководствуясь интересами общества и моральным обликом страны.

