В Химках начался Кубок Московской области по фехтованию: более 70 шпажисток боролись за победу

В Химках, на улице Мичурина, в спорткомплексе «Новатор» 8 ноября в 10:00 стартовал Кубок Московской области по фехтованию среди женщин.

В турнире приняли участие более 70 шпажисток из Химок, Электростали, Воскресенска, Дмитрова и других подмосковных городов. Как сообщил тренер Руслан Гадиев, участницы варьировались по возрасту: самые младшие фехтовальщицы рождены в 2011 году и им всего 14 лет, тогда как самой старшей уже 28.

Химки представляли сильнейшие спортсменки, среди которых призеры и победительницы первенства России. На соревнованиях участвовала и Кристина Ясинская, мастер спорта международного класса, которая летом завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию. Этот турнир служит отборочным этапом для чемпионата России. Успешные спортсменки смогут в дальнейшем претендовать на попадание в национальную сборную. Соревнования продолжатся 9 ноября, когда в «Новаторе» состоятся поединки среди мужчин, где также будут представлены лучшие фехтовальщики Московской области.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.