В Химках обсудили фильм «Летят журавли» на кинолектории

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялся кинолекторий, собравший членов клуба, активных местных жителей и почетных гостей. Мероприятие было посвящено годовщине выхода на экраны знаменитого фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». Об этом рассказали в администрации Химкинского городского округа.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов открыл встречу с приветственным словом. Он отметил, что советское кино умело передавать правду о войне с искренностью, избегая лишнего пафоса. Фильмы отображали подвиги и страдания людей, показывая, что за каждой победой стоят человеческие истории.

В уютной обстановке, за чаем и пирогами, участники узнали о творческом пути Калатозова, после чего состоялся просмотр его культового фильма. «Летят журавли» остается единственным советским фильмом, удостоенным «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, и до сих пор является одним из самых откровенных произведений о том, как война меняет судьбы и создает моральные дилеммы. Николай Томашов, депутат городского совета, добавил, что в нынешнее время, когда наши воины защищают страну, особенно важно помнить о цене победы.

«Такие фильмы помогают осознать, за что сражались наши предки», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло награждение тренеров и преподавателей спортшколы олимпийского резерва № 1 по баскетболу, которая отметила свой полувековой юбилей. Выпускниками учреждения являются призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов.