В Химках откроется художественная выставка о Китае

12 сентября в картинной галерее имени Горшина в Химках состоится открытие уникальной художественной выставки под названием «Китай: прошлое и настоящее». Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Экспозиция создана для того, чтобы познакомить гостей и жителей округа с удивительной страной, которая вдохновляет художников на протяжении веков. Данный проект стал результатом сотрудничества между Государственной Третьяковской галереей и Союзом художников Подмосковья. Уникальная коллекция включает пять подлинных произведений Василия Верещагина, отражающих Китай прошлого, которые представлены из собраний Третьяковской галереи.

Вместе с тем, в зале временных выставочных проектов будут выставлены работы современного художника Александра Беглова, который побывал в Китае в 2017 году и создал уникальные произведения, отражающие его впечатления от природных и культурных достопримечательностей страны.

Восточную атмосферу дополнит традиционная китайская музыка и танцы, исполненные учащимися ЦДШИ и Школы китайской музыки «Баинь». Открытие выставки начнется в 17:00 и соберет представителей Международной Академии Культуры и Искусства, работников Государственной Третьяковской галереи и членов Союза художников Подмосковья. Организаторы ожидают, что горожане и гости города охотно посетят это мероприятие.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялась лекция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Ее провели в дошкольном отделении «Кораблик». К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и депутат Юлия Мамай.