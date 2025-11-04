В Химках отмечают 60 лет кафедры народного танца МГИК

Кафедра народного танца Московского государственного института культуры отмечает свое 60-летие, став важной частью культурной жизни страны. В честь юбилея 2 ноября на хореографическом факультете в Химках состоялась Международная конференция «Достояние земли русской». Об этом рассказала администрация городского округа.

В рамках мероприятия прошли пленарное заседание, концерт и фотовыставка, посвященные истории и будущему народного танца в России. Утро началось с докладов, представленных профессорами кафедры, в которых обсуждались вопросы сохранения народных традиций и вдохновляющие перспективы на будущее. В завершение первого дня гости смогли поучаствовать в круглом столе. На второй день всех порадовала фотовыставка «Живи, танцуй», где были показаны архивные фотографии, отражающие развитие кафедры, которые разместили в фойе Учебно-творческого центра. Завершился юбилейный праздник ярким концертом с выступлениями студентов и приглашённых ансамблей, которые продемонстрировали талант и колорит русской культуры.

Кафедра была основана в 1965 году и за эти годы подготовила многих профессионалов, которые продолжают и обогащают традиции народного хореографического искусства, обучая студентов русского народного и сценического танцев, а также танцев народов ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло награждение лучших специалистов космической отрасли. В одном из главных космических предприятий подвели итоги конкурса профессионального мастерства «LaspaceSkills», в рамках которого определили и наградили лучших молодых специалистов. Призерам конкурса вручили денежные призы.