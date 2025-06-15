В Химках пройдет мастер-класс по пляжному бадминтону

В Химках, на пляже парка Толстого, состоится увлекательный мастер-класс по пляжному бадминтону, который организован для жителей и гостей города. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Все участники мастер-класса смогут получить новые знания и навыки от опытных тренеров и спортсменов Центра ракеточных видов спорта. Мероприятие назначено на 22 июня, начало в 10:00. Его проведут в на пляже в парке Толстого.

Специалисты поделятся с присутствующими основами пляжного бадминтона, объяснят ключевые аспекты игры и продемонстрируют основные техники. Люди, интересующиеся этим видом спорта, смогут не только научиться правильно обращаться с ракеткой, но и опробовать свои физические способности в практической части занятия. Каждый участник сможет получить ценные советы и рекомендации от профессионалов, что улучшит их игровое мастерство.

«Я рада, что наш город активно устраивает спортивные мероприятия для жителей. Такой мастер-класс — отличная возможность не только заняться спортом, но и познакомиться с новыми людьми, разделяющими ваши увлечения», — подчеркнула депутат Химок Галина Болотова.

Мастер-класс будет адаптирован для участников с различным уровнем физической подготовки. Все желающие могут присоединиться и получить новую порцию положительных эмоций и удовольствия от игры.

Ранее сообщалось, что в Центральной детской школе искусств в Химках провели награждение представителей трудовых династий, волонтеров и активных жителей. Мероприятие приурочили к Дню России. Участниками торжественной церемонии стали заместитель главы Ирина Жданкина, а также депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Каныгина, Николай Томашов и Ирина Спирина. Они поблагодарили горожан за многолетний труд, направленный на процветание округа и отметили важность преемственности поколений.