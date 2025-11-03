В Химках пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию имени Яны Егорян

С 5 по 7 ноября в Химках состоятся традиционные всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир, известный как «Призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян», станет важным событием для молодых спортсменов. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 400 фехтовальщиков из различных регионов России и стран СНГ. Этот турнир даст шанс юным талантам продемонстрировать свои навыки, улучшить уровень подготовки и состязаться за награды.

Одной из особенностей этих соревнований является поддержка Яны Егорян, чье имя вдохновляет молодых фехтовальщиков стремиться к успеху и высоким достижениям. В программе мероприятий предусмотрены как индивидуальные, так и командные соревнования, групповые этапы и захватывающие финалы. Организаторы уверены, что эти соревнования помогут выявить новые таланты российского фехтования и будут способствовать развитию этого вида спорта в стране.

Место проведения турнира — Баскетбольный центр «Химки», адрес: улица Кирова, владение 27. Для зрителей вход будет свободным.

