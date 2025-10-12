В подмосковных Химках состоялось памятное спортивное мероприятие — товарищеский футбольный матч, посвященный 99-летию со дня рождения настоящей легенды отечественного футбола Никиты Павловича Симоняна. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Этот выдающийся спортсмен, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, многократный победитель первенств и обладатель Кубка СССР навсегда вписал свое имя в историю российского футбола. На спортивной площадке собрались воспитанники Химкинской футбольной школы, их наставники и многочисленные жители городского округа, чтобы отдать дань уважения памяти великого футболиста. Перед началом игры для всех собравшихся провели познавательную лекцию о жизненном и профессиональном пути Никиты Симоняна — от первых выступлений за «Динамо» до триумфальных побед в составе «Спартака». Участники мероприятия смогли узнать множество интересных фактов из биографии спортсмена, его тренировочных методик и принципов игры.

В мероприятии принял участие председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, который лично обратился к участникам и гостям товарищеского матча.

«Никита Симонян своим примером показал, что успех приходит к тем, кто верит в себя и никогда не сдается. Его уникальная история продолжает вдохновлять молодых игроков и напоминает всем нам, что путь к спортивным вершинам начинается с упорства, дисциплины и ежедневной работы над собой», — указал он.

После образовательной части состоялся сам товарищеский матч, в котором царила особая атмосфера спортивного единства и глубокого уважения к футбольным традициям. На поле вышли как опытные игроки, так и юные воспитанники футбольной школы, что символизировало преемственность поколений в российском спорте.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в Химках продолжается реализация масштабной программы патриотического воспитания, важной составляющей которой являются подобные спортивные мероприятия. Проведение товарищеского матча в честь Симоняна стало еще одним звеном в цепи мероприятий, способствующих популяризации здорового образа жизни и укреплению спортивного духа среди жителей Химок.

