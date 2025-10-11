Более 64 тысяч жителей Химок уже успели вакцинироваться от гриппа

В подмосковных Химках продолжается масштабная прививочная кампания против сезонного гриппа. С начала сентября текущего года вакцинацию уже прошли более 64 тысяч жителей города, что демонстрирует высокую активность населения в вопросах защиты своего здоровья. Об этом сообщила администрация городского округа Химки

Особенно важно, что среди привившихся значительную часть составляют дети — более 17 тысяч юных химчан получили надежную защиту от опасного вируса. Медицинские специалисты единодушно утверждают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом подготовки организма к сезону респираторных заболеваний.

«Вакцинация от гриппа остается самым надежным инструментом защиты организма от осложнений сезонных инфекций. Особенно важно прививать детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Каждый, кто делает прививку, укрепляет не только свой иммунитет, но и коллективную безопасность», — указал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Перед проведением прививки каждый пациент проходит обязательный осмотр у врача-терапевта или педиатра. Медик уточняет историю болезней, наличие хронических заболеваний и противопоказаний, что обеспечивает безопасность процедуры и индивидуальный подход к каждому пациенту.

Для прохождения вакцинации жителям Химок достаточно обратиться в ближайшую поликлинику, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Процедура проводится бесплатно в рамках программы ОМС. Записаться на прививку можно несколькими способами: по единому номеру телефона 122, через портал «Госуслуги» или непосредственно в регистратуре медицинского учреждения. Это делает процесс записи максимально удобным и доступным для всех категорий населения.

Ранее сообщалось, что в Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта, в них приняли участие представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных органов и местных служб экстренного реагирования.