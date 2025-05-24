В Химках рассказали о подготовке к концерту в честь Дня славянской письменности и культуры

В городском округе Химки в субботу, 24 мая, состоялся концерт, приуроченный Дню славянской письменности и культуры, сообщила администрация муниципалитета.

Жителей и гостей Химок заранее предупреждали о проведении мероприятия, которое планировали провести в Сходненской детской школе искусств. Организаторы рассказали, что во время праздничного мероприятия собирались поделиться интересными фактами об истории праздника и его роли в развитии России.

«Русский язык за свою долгую историю не раз подвергался испытаниям – но мы продолжаем говорить на нем, читать, петь, думать. Это не просто средство общения, а основа нашей культуры, носитель памяти и смыслов», – отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

К мероприятию готовились хоровые и фольклорные коллективы, которые поставили необычные номера. Тематические работы воспитанников художественного отделения были выставлены, чтобы каждый гость мероприятия мог их рассмотреть. Возрастные ограничения для посетителей предусмотрены не были.

Депутат Руслан Шаипов обратил внимание, что масштабная патриотическая программа реализуется на территории городского округа Химки с июля 2024 года. Жители муниципалитета активно принимают в ней участие: для школьников проводят открытые уроки, культурные мероприятия и кинопоказы. Для горожан на регулярной основе организовывают мастер-классы.

Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина и Ксения Мишонова поздравили выпускников Химок с последним звонком.