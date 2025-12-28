В Химках стартовал Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

В подмосковных Химках стартовал XXXVI традиционный баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». Соревнования, которые пройдут в течение трех дней на площадке спорткомплекса ОУСЦ «Планерная», собрали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и принимающего города, сообщили в пресс-службе городского округа.

Хозяева представлены двумя составами — «Химки-1» и «Химки-2», сформированными из воспитанников тренера Андрея Тимофеева. Им предстоит побороться за победу с сильными соперниками: московскими командами «Гольяново» и «Тринта», а также с коллективами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Воронеж».

Турнирная сетка включает в себя ряд ключевых матчей, которые пройдут 27 и 28 декабря. В частности, 27 декабря в 10:00 на площадку выйдут «Зенит» и «Химки-2», а в 16:40 состоится поединок «Воронежа» и «Химки-1». 28 декабря в 12:40 пройдет матч между первой командой хозяев и «Тринтой».

Посещение соревнований для всех желающих бесплатно. Торжественная церемония награждения победителей и самых ярких игроков запланирована на 28 декабря на 14:00.

