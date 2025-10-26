В Химках вспоминали легенду футбольного прошлого Льва Яшина

В этом году исполняется 96 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина, легендарного советского вратаря, который стал единственным голкипером в истории футбола, удостоенным «Золотого мяча». В пресс-центре спортивного комплекса «Новые Химки» прошло специальное патриотическое мероприятие, посвященное этому событию. Об этом сообщила администрация городского округа.

Спикеры рассказали о выдающихся качествах Яшина как спортсмена и человека, его безграничной преданности команде и стране, а также о его значительном влиянии на будущее поколение футболистов.

Александр Васильев, заместитель председателя Совета депутатов, отметил важность Яшина в популяризации футбола как в СССР, так и за его пределами. В завершение мероприятия состоялся товарищеский матч среди воспитанников специализированной школы олимпийского резерва по футболу.

«Эта программа направлена на сохранение памяти о наших великих предках и современных героях, а также на формирование интереса к нашей истории у населения», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что с начала реализации программы в Химках было проведено более 1600 историко-патриотических мероприятий, включая мастер-классы, лекции и кинопоказы, что активно развивает интерес к истории нашей страны.

