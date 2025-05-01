В химкинском выставочном центре представляют весеннюю выставку

В Химках проходит выставка картин под названием «Душа на рубашку». На ней представляют работы художника Александра Белугина. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Химки».

В выставочном центре «Артишок», который находится в Химках, с 1 апреля проводится выставка под названием «Душа на рубашку». Ее автор — Александр Белугин. В своих работах он пытается показать то, что люди прячут от других под одеждой: свои мысли, переживания, успех, неудачи и многое другое.

«Представленная серия является фиксацией явлений внутреннего, невидимого мира. Всю выставку можно рассматривать как прямое повествование внутренней жизни духа», — указал микроблог.

Выставка будет действовать до 1 июня, поэтому у всех желающих есть еще месяц, чтобы познакомиться с творчеством Белугина. Центр «Артишок» находится по адресу Ленинский проспект, 2А.

Ранее сообщалось, что в выставочном центре «Артишок» прошло награждение школьников. Призы получили участники краеведческой конференции для учащихся. Свои работы представляли 50 учеников из 20 школ округа, победителями стали 10 из них.