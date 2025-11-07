Вратарь «Сент-Луиса» объяснил, почему решил припрятать юбилейную шайбу Овечкина

Канадский вратарь клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон объяснил свое поведение, после того как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в его ворота юбилейную, 900-ю, шайбу.

Голкипер решил припрятать шайбу в своей амуниции. Эти манипуляции заметил резервный арбитр и заставил Биннингтона вернуть реликвию.

«Я сознательно решил придержать шайбу Ови. Моя цель состояла в том, чтобы вручить ее ему после окончания эпизода», — заверил Биннингтон в искренности своих намерений.

Александр Овечкин стал первым в истории хоккеистом НХЛ, который достиг отметки в 900 заброшенных шайб. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что только для российского форварда «этот рубеж выглядел достижимым».