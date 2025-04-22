В Ярославле появится памятник Екатерине Великой от Церетели

В Ярославле в этом году планируется установка монумента императрице Екатерине Великой, созданного по проекту скульптора Зураба Церетели, скончавшегося 22 апреля. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился этой новостью в своем телеграм-канале.

Евраев отметил, что Церетели является автором ряда памятников, украшающих Ярославский регион. В 2010 году, когда Ярославль отмечал тысячелетний юбилей, скульптор подарил городу бронзовую скульптуру медведя, ставшую его символом.

Кроме того, в Борисоглебском расположены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету, также выполненные Церетели.

По словам губернатора, скульптор часто посещал область с выставками и проводил мастер-классы. Евраев упомянул, что Церетели одним из первых поддержал идею о возвращении Ростову его исторического названия Ростов Великий, и выразил свои соболезнования семье и друзьям усопшего.

Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года.

Ранее сообщалось, что скульптора Церетели похоронят в Тбилиси.