В Ярославле проведут Театральную неделю в честь 275-летия Волковского театра

В Ярославле 23–30 июня проведут Театральную неделю «Ярославль — театральная столица России», которая будет посвящена 275-летию Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова.

В программе — множество мероприятий, включая театральные шествия, интерактивные представления, концерты, мастер-классы, спектакли, которые будут проходить ежедневно на площади Юности, на Советской площади и в парке на Стрелке.

Для зрителей выступят артисты Луганского драмтеатра имени Голубовича, театра драмы имени Федора Волкова, Ярославского симфонического оркестра, объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров, Ярославского ТЮЗа и театра кукол и других учреждений.

В Волковском театре состоится премьера спектакля «Федор Волков. Восхождение». В центре города пройдет театральное шествие с участием тысячи артистов области. Кроме того, в разных точках города организуют творческий «КРАФТорий». В завершение состоится 3D-мэппинг-шоу «Сошествие муз» и выступление вертикального театра «Волковский на все времена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие культурные мероприятия планируется провести в регионе этим летом.