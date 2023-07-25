С начала года в Подмосковье начали строить 18-й детский сад
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В поселке Светлые Горы (городской округ Красногорск) дан старт строительству первого детского сада на 180 мест.
По этому поводу инспекторы Главгосстройнадзор Московской области нанесли визит на объект. Отмечено, что детсад должен быть сдан к декабрю следующего года. На первом этаже разместятся помещения для детских групп, на втором — спортивный зал, музыкальная студия, кабинеты для развивающих занятий.
Садик в Светлых горах стал 18-м по счету, который в 2023 году начали строить в Московской области. Уже полным ходом идет возведение объектов в Мытищах, Одинцове, Химках, Волоколамске.
Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах обновили покрытие на подмосковных дорогах.