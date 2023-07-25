С начала года в Подмосковье начали строить 18-й детский сад

По этому поводу инспекторы Главгосстройнадзор Московской области нанесли визит на объект. Отмечено, что детсад должен быть сдан к декабрю следующего года. На первом этаже разместятся помещения для детских групп, на втором — спортивный зал, музыкальная студия, кабинеты для развивающих занятий.

Садик в Светлых горах стал 18-м по счету, который в 2023 году начали строить в Московской области. Уже полным ходом идет возведение объектов в Мытищах, Одинцове, Химках, Волоколамске.

Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах обновили покрытие на подмосковных дорогах.