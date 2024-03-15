Не все артисты с украинскими корнями покинули Россию или отвернулись от ее, как это сделала Алла Пугачева и ее супруг, актриса Чулпан Хаматова и другие. Балерина Светлана Захарова осталась жить на российской земле, несмотря на украинское происхождение. Она одна из тех, кто представляет творчество Большого театра Москвы в стране и за ее пределами.

Недавно Захарова должна была сыграть в спектакле-балете Modanse, который рассказывает о жизни модельера Коко Шанель. Но за несколько дней до представления стало известно, что культурного мероприятия не будет.

Оказалось, что участие Захаровой не понравилось Киеву. Там потребовали отмены балета, так как танцовщица активно поддерживает РФ и ее действия на Украине. Таким образом украинская сторона пытается бороться с «культурным оружием».

Примечательно, что о концертах за рубежом часто разговаривают посольства РФ и Украины. В случае с Южной Кореей дипломаты никак бы не повлияли на процесс, ведь организация гастролей артистов находится под защитой соглашений с частными лицами. Балет Большого театра хотела представить фирма организаторов InArts, но она испугалась скандала на фоне политики.

Ранее сообщалось, что SHAMAN порадовал заключенных Можайской женской колонии.

