В Канаде решили переименовать улицу Уэйна Гретцки из-за его поддержки Трампа

В Канаде активисты создали онлайн-петицию с требованием переименовать шоссе в Эдмонтоне, названное в честь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Петицию уже подписали 11 тыс. человек.

Недовольство некоторых канадцев вызвало появление Гретцки на инаугурации президента США Дональда Трампа. На ней Великий появился в кепке с надписью «Make America Great Again» — слоганом предвыборной компании Трампа.

Подписанты петиции считают, что Гретцки предал свою страну, которую Трамп обещал сделать 51-м штатом США.

На прошедшем в феврале Турнире четырех наций болельщики освистали гимн США, а матч Канада — США начался с трех драк в первые девять секунд игры.