В Канаде решили переименовать улицу Уэйна Гретцки из-за его поддержки Трампа
Активисты в Канаде создали петицию с требованием переименовать улицу Гретцки
Фото: [НХЛ]
В Канаде активисты создали онлайн-петицию с требованием переименовать шоссе в Эдмонтоне, названное в честь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Петицию уже подписали 11 тыс. человек.
Недовольство некоторых канадцев вызвало появление Гретцки на инаугурации президента США Дональда Трампа. На ней Великий появился в кепке с надписью «Make America Great Again» — слоганом предвыборной компании Трампа.
Подписанты петиции считают, что Гретцки предал свою страну, которую Трамп обещал сделать 51-м штатом США.
На прошедшем в феврале Турнире четырех наций болельщики освистали гимн США, а матч Канада — США начался с трех драк в первые девять секунд игры.