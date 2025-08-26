В КХЛ объяснили смысл просмотрового контракта Гусева с «Динамо»

«Это ход менеджмента «Динамо». Наверное, они до этого сделали ошибку, или это было их планом. Но на тот момент, когда они только начали тренироваться, Гусев не мог заниматься с клубом, потому что уже не попадал под потолок, и лига бы ему это запретила», — сообщил Морозов.

Просмотровый контракт позволил Гусеву спокойно готовиться к сезону, а «Динамо», совершив несколько обменов и расторжений контрактов, почистило платежку и заключило со звездным нападающим полноценный контракт.

В середине августа Гусев продлил соглашение с «Динамо» на год. По данным «Спорт-Экспресса», его зарплата в столичном клубе составит всего 45 млн руб. Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко заявил, что «свои» деньги Гусев заработает за счет солидных бонусов.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий набрал 69 (29+40) очков в 68 матчах регулярного чемпионата.

