В КХЛ объяснили смысл просмотрового контракта Гусева с «Динамо»

Президент КХЛ Морозов пояснил смысл просмотрового контракта Гусева с «Динамо»
Фото: [ХК «Динамо»]
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал «Матч ТВ», почему московское «Динамо» предложило в межсезонье своему лучшему бомбардиру Никите Гусеву только просмотровый контракт.
«Это ход менеджмента «Динамо». Наверное, они до этого сделали ошибку, или это было их планом. Но на тот момент, когда они только начали тренироваться, Гусев не мог заниматься с клубом, потому что уже не попадал под потолок, и лига бы ему это запретила», — сообщил Морозов.
Просмотровый контракт позволил Гусеву спокойно готовиться к сезону, а «Динамо», совершив несколько обменов и расторжений контрактов, почистило платежку и заключило со звездным нападающим полноценный контракт.
В середине августа Гусев продлил соглашение с «Динамо» на год. По данным «Спорт-Экспресса», его зарплата в столичном клубе составит всего 45 млн руб. Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко заявил, что «свои» деньги Гусев заработает за счет солидных бонусов.
В минувшем сезоне 33-летний нападающий набрал 69 (29+40) очков в 68 матчах регулярного чемпионата.
