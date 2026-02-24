В КХЛ высказались об отмене матча в Сочи в связи с угрозой БПЛА

Вначале матч был перенесен на более позднее время. После первого периода, завершившегося со счетом 0:0, игра была прервана и более не возобновилась.

«Ну значит, обстановка сложилась такая. В любом случае главное, чтобы безопасность людей была обеспечена. Это правильное решение», — сказал Каменский.

Он пояснил, что на данный момент нет никакого решения по переносу игр ХК «Сочи» в другой регион. КХЛ будет следить за ситуацией и принимать решения по обстановке.

Матч «Сочи» — ЦСКА не был доигран на следующий день, так как обеим командам нужно было вылетать в Москву на следующие игры. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по поводу этого матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отправился с командой на выезд, несмотря на слухи об его уходе из команды.