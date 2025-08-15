В Китае робот на полной скорости сбил человека во время забега

На первых Всемирных играх гуманоидных роботов в Китае робот Unitree H1, участвовавший в забеге на 1,5 км, по пути сбил с ног человека, сообщил портал VC.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Лентач», видно, как пострадавший упал, а механический спортсмен даже не остановился, продолжив движение и финишировав с результатом 6 минут 34 секунды. Таким образом, Unitree H1 стал победителем соревнований.

Этот случай наглядно демонстрирует как достижения, так и проблемы современной робототехники. С одной стороны, Unitree H1 стоимостью от $90 тыс. показал впечатляющий для робота результат, оставив позади конкурента Walker от Lingyi, который завершил дистанцию за 12 минут 4 секунды. С другой — полное отсутствие реакции на столкновение с человеком.

Интересно, что человеческий рекорд на этой дистанции (3 минуты 26 секунд) пока остается недосягаемым для машин. Но игры только начались — с 14 по 17 августа более 500 роботизированных систем из 16 стран будут соревноваться в различных дисциплинах.

