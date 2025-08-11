Робот-пылесос взял россиянку в заложницы

В Москве произошел курьезный, но тревожный инцидент — робот-пылесос заблокировал женщину в ванной комнате, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Умный гаджет, двигаясь по своему маршруту, случайно задел стул, который перекрыл выход из ванной комнаты. Женщина, оказавшись в западне, начала паниковать — кроме нее в квартире никого не было. Москвичка не смогла понять, кто мог запереть ее. Из-за стресса женщине стало плохо. Она вызвала спасателей, которым пришлось проникать в квартиру через окно.

Несмотря на все плюсы «умной техники», эксперты советуют не забывать, что гаджеты иногда могут давать сбой. Не нужно оставлять роботы-пылесосы работать без присмотра, устанавливать виртуальные барьеры для ограничения зоны уборки.

Кроме того, чтобы избежать проблем необходимо следить за обновлением устройств, регулярно устанавливать программное обеспечение (ПО).

Ранее глава Института исследований машинного интеллекта и бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес заявил, что ИИ может уничтожить человечество с вероятностью 95%.