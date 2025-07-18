В Клину подготовили 30 площадок для участников «Семейной зарницы»

В Клину подготовили 30 площадок для участников регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Она пройдет 19 июля в деревне Жестоки.

Мероприятие организовано при поддержке Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и проводится подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Участников игры ждут 10 этапов с различными испытаниями на знание истории и физическую подготовку. Также на территории мероприятия будет работать 30 тематических площадок с различными активностями от робототехники до мини-футбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о массовых мероприятиях спортивной направленности, которые пройдут в области летом.