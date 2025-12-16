Шумная новость из соседнего государства оказалась обычным информационным поводом, который даже не потревожил отдых главного фигуранта. СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова, обвинив певца в нарушении порядка въезда на новые российские территории с целью «нанесения вреда национальным интересам». Однако в лагере артиста эту информацию восприняли без тени волнения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская, комментируя ситуацию, отозвалась о ней предельно лаконично и емко, назвав происходящее «бреднями». По ее словам, Филипп Бедросович даже не в курсе новости, поскольку отдыхает после недавнего концерта. Более того, она уверена, что артист не станет удостаивать это заочное обвинение каким-либо комментарием, что само по себе демонстрирует отношение к произошедшему.

Успенская заявила, что последствия подобного заявления со стороны украинских силовиков, очевидно, носят сугубо символический характер и вряд ли окажут какое-либо реальное влияние на деятельность Киркорова. Это скорее политический жест, адресованный определенной внутренней аудитории, чем реальная угроза для артиста, который продолжает свою работу и отдых в обычном режиме.

По ее мнению, итог этой истории можно подвести одной фразой: буря в стакане воды. Пока одни ведомства вносят фамилии в базы, их предполагаемые «цели» даже не утруждают себя реакцией. Инцидент ярко иллюстрирует, как политические нарративы создают параллельную реальность, которая имеет крайне мало пересечений с фактами и спокойной жизнью тех, кого в нее пытаются вовлечь.

