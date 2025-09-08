В конфликте Мизулиной и Крида фигурирует имя главы IBA

Конфликт между певцом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной набирает обороты. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который накануне решил вмешаться в словесную онлайн-перепалку артиста и общественницы, неожиданно высказался и о главе Международной федерации бокса (IBA) Умаре Кремлеве.

Российский губернатор ранее заявил, что Крид не прав в споре с Мизулиной, и пригласил его в Самарскую область для личной беседы. Однако, отметил Федорищев, артист пока проигнорировал его приглашение, но вместо этого принял участие в крестном ходе в Москве вместе с Кремлевым.

Руководитель региона расценил это как попытку «прикрыться друзьями и религией» и позвал Крида приехать в Самару, поскольку Кремлев скоро тоже ее посетит.

«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но. А сам?» — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Напомним, что прошедший 30 августа в Лужниках Крида концерт, на котором выступили танцовщицы, а также произошел скандальный поцелуй артиста с одной из них, Мизулина назвала это «голой вечеринкой». После жалоб зрителей глава ЛБИ обратилась в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру.

Она подчеркнула, что отметка «12+» для подобных мероприятий совершенно не подходит. Концерт она охарактеризовала как разврат молодежи.

Крид в ответ на претензии Мизулиной обвинил ее в лицемерии, намекнув на отношения с певцом SHAMAN, которые у них завязались сразу после его развода.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил отправить певца Егора Крида в зону проведения спецоперации.