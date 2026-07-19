В концовке матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» произошла массовая потасовка

В Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». В серии послематчевых пенальти сильнее оказались петербуржцы — 1:1, 4:2 — пенальти. Матч был отмечен массовой потасовкой в самой концовке встречи.

«Зенит» сравнял счет на восьмой компенсированной минуте. Нападающий Александр Соболев реализовал пенальти за игру рукой Александера Джику. После этого ранее выступавший за красно-белых форвард начал праздновать гол перед трибуной спартаковских фанатов. Капитан «Спартака» Роман Зобнин попытался урезонить Соболева, но тот отмахнулся.

После этого началась массовая толкотня с участием запасных и работников клубов. Самый яркий эпизод произошел с участием Вильяма Барриоса и Наиля Умярова. Футболист «Зенита» схватил оппонента за шею, после чего Умярова осталась отчетливо заметная царапина.

По итогам потасовки арбитр Евгений Буланов показал лишь одну желтую карточку — защитнику «Зенита» Нурали Алыпу, который участия в игре не принимал, но активно поучаствовал в разборке.

«Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка России.