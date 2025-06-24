В пятницу, 27 июня, в годовщину Дня рождения дочери императора Николая II, великой княжны Марии Николаевны в Музее памяти семьи императора Николая II в усадьбе Белая дача в Котельниках пройдет презентация книги «Дневник и письма великой княжны Марии за 1916 год». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В произведении опубликованы дневник и письма княжны, которые сопровождаются комментариями и фотоматериалами из альбомов царской семьи. Над ним работали архивист Владимир Хрусталев и историк Константин Капков.

Книга поможет читателям лучше понять быт семьи, ее вкусы, окружение, радости и не только. В ней также рассказали о ближнем окружении Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии и казаках Собственного Его Величества Конвоя.

Генеральными участниками издания являются Музей памяти семьи императора Николая II в усадьбе Белая Дача и женский Николо-Сольбинский монастырь Переславской епархии. Узнать другие подробности можно здесь.

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