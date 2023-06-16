Уникальную операцию на коленном суставе провели в Солнечногорске

Пациентом стал любитель футбола. 32-летний мужчина из-за сильных болей с трудом наступал на одну ногу. Как выяснилось в ходе обследования, у него нет передней крестообразной связки. По словам мужчины, два года назад ему частично удалили мениск. Куда же делась важнейшая связка, он не понимает.

«Мы решили сделать пластику. Ткань взяли из сухожилия длинной малой берцовой мышцы. На всю операцию ушло полтора часа», — объяснил травматолог-ортопед Андрей Оверченко.

Хирург с 25-летним стажем, отметим, всего несколько недель назад перешел работать в областную больницу. Опыт Оверченко надеются перенять молодые травматологи.

Что же касается пациента, он остался очень довольным работой медиков Солнечногорска. Пару месяцев ему придется передвигаться с помощью костылей, но мечта опять выйти на футбольное поле одолевает с каждым днем все больше.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье будет создано предприятие по производству пищевых концентратов.