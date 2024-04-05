В Кремле разрешили российским спортсменам поехать на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что нет никаких ограничений на участие в Олимпиаде для российских спортсменов со стороны властей. Комментарий госслужащего передает РИА Новости (Спорт).

Спортсмены из России самостоятельно принимают решение об участии в Олимпиаде. Аналогично должны поступать федерации, ассоциации и ведомства, отвечающие за спортивный сектор. Как подчеркнул Песков, власти не препятствуют отечественным профессионалам: они свободно могут участвовать в ОИ-2024 в Париже.

Высказался Песков и о спортсменах из РФ, которые уже выступают в недружественных странах.

«Мы знаем, что не только теннисисты, но много наших спортсменов играют за рубежом в разных странах мира, в том числе в недружественных, но для нас они все равно являются российскими спортсменами», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Что касается этического вопроса, то Песков подчеркнул: спортсменам из России не нужно будет подписывать никаких бумаг, навязанных МОК.

Напомним, что российских спортсменов допустили на Игры в Париже. Они пройдут в период с 26 июля по 1 августа. Правда, представители страны будут в нейтральном статусе, под специальным флагом и гимном. Также результаты участников из РФ не будут отображаться в медальной таблице. Пока известно о 55 спортсменах, которые поедут на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что Украина не хочет присутствия России на Играх дружбы.