Украина требует, чтобы участники Олимпиады из России отказались от Игр дружбы

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный потребовал, чтобы российские спортсмены, допущенные к Олимпийским игра-2024, отказались от участия в Играх дружбы, сообщает французское издание Le Monde .

Министерство спорта Украины настаивает на том, чтобы все российские и белорусские спортсмены дали письменный отказ участвовать в турнире.

«Атлеты из обеих стран, России и Белоруссии, должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы ради участия в Олимпийских играх в Париже», — сказал Бедный.

Он подчеркнул, что российские спортсмены не должны чувствовать себя «желанными гостями» в Париже.

Всемирные Игры дружбы —спортивные соревнования, которые Россия планирует организовать в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024-го года. Планируется, что церемония открытия состоится на стадионе «Лужники».

В ноябре 2023-го года генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Олимпийские игры-2024, к участию в которых Международный олимпийских комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах после начала РФ специальной военной операции на Украине.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что россиянам будут не рады в Париже. На это заявление ответила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что после таких высказываний Москве стоит задуматься об ограничении ввоза французской продукции на территорию российского государства. По словам Захаровой, такую продукцию можно заменить отечественными аналогами.