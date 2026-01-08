В «Крузейро» отметили сложность переговоров с «Зенитом» по трансферу Жерсона

«Вчера практически весь день мы вели переговоры с «Зенитом» по поводу Жерсона. Как мы уже неоднократно говорили, это очень сложные переговоры… Наше предложение, которое мы считаем очень щедрым, остается в силе. Переговоры зашли в тупик из-за деталей. Мы не знаем, каким будет результат», — сказал Шпиндель.

При этом он подчеркнул, что менеджмент клуба приложит все усилия для успешного завершения сделки.

Сообщалось, что «Крузейро» предлагает за футболиста до €27 млн. «Зенит» летом приобретал Жерсона у «Фламенго» за €25 млн. Однако, по данным журналиста Пабло Оливейры, на самом деле петербургский клуб заплатил гораздо больше, до €40 млн. Официальные €25 млн — это сумма самого трансфера. Остальные деньги пошли на выплаты Маркао, отцу и агенту игрока, самому Жерсону и другим лицам, причастным к переходу.

Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил два гола.