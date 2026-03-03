В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с долгом по зарплате футболистам
«Крылья Советов» погасят долги по зарплате игрокам до 15 марта
Фото: [ФК «Крылья Советов»]
«Крылья Советов» погасят задолженность по зарплате футболистам до 15 марта, сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев.
Телеграм-канал Sport Baza рассказал о том, что футболистам и сотрудникам «Крыльев Советов» уже два месяца не выплачивали зарплату.
«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности», — отреагировал Яковлев.
Он пояснил, что футболистам часть зарплаты была выплачена вперед, а сотрудники клуба, базы и академии получают свою зарплату по графику. Также функционер сообщил о закрытии долговых обязательств перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал», из-за чего наблюдался недостаток внебюджетных средств.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах. В 20-м туре самарская команда сыграет с махачкалинским «Динамо», которое располагается строчкой выше и имеет на один набранный балл больше.
Ранее комментатор Константин Генич назвал главную проблему судейства в РПЛ.