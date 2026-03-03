В «Крыльях Советов» рассказали о ситуации с долгом по зарплате футболистам

Телеграм-канал Sport Baza рассказал о том, что футболистам и сотрудникам «Крыльев Советов» уже два месяца не выплачивали зарплату.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности», — отреагировал Яковлев.

Он пояснил, что футболистам часть зарплаты была выплачена вперед, а сотрудники клуба, базы и академии получают свою зарплату по графику. Также функционер сообщил о закрытии долговых обязательств перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал», из-за чего наблюдался недостаток внебюджетных средств.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах. В 20-м туре самарская команда сыграет с махачкалинским «Динамо», которое располагается строчкой выше и имеет на один набранный балл больше.

