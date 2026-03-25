В «Крыльях Советов» развеяли слухи вокруг тренера Адиева

Ранее появилась информация о том, что специалист уехал в Казахстан и ведет переговоры с клубом «Актобе». В разговоре с инсайдером Иваном Карповым ее подтвердил сам Адиев.

«На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!» — говорится в заявлении руководителя самарского клуба.

Яковлев подчеркнул, что самарскому клубу лестно, что его тренеру делают выгодные предложения, но до конца сезона Адиев останется в «Крыльях Советов».

«Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место в РПЛ с 21 очком, находясь в трех баллах от зоны прямого вылета. В 23-м туре РПЛ 4 апреля самарцы сыграют на выезде с «Зенитом».

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев назвал «отвратительной» ситуацию вокруг Адиева.