В Ленинском округе пройдет фестиваль подростковых театральных студий

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского округа 16 августа пройдет региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ, его организуют в обновленном формате. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках фестиваля участники без предварительной подготовки постановок будут разделены на команды, чтобы поставить спектакль. С помощью искусственного интеллекта они разработают сценарии на важные для подростков темы, например, о жизни, отношениях, обществе, после чего — распределят роли и создадут декорации из подручных материалов.

В рамках образовательной программы для подростков подготовят мастер-класс Ольги Пивоваровой (телерадиожурналист, директор детского телевидения «Страна Звезд», член Союза журналистов России, руководитель Ассоциации развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья), тренинг от Гавриила Гордеева (актер кино и дубляжа, продюсер, сценарист, медиаменеджер, телеведущий, шоумен) и не только. Финальный показ спектаклей состоится в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина».

Мероприятие проводит Федеральный центр развития программ социализации подростков при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, министра культуры РФ Ольги Любимовой и дирекции музея-заповедника «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+