В Лиге Чемпионов УЕФА завершился отбор команд для плей-офф турнира

Завершился отборочный этап Лиги Чемпионов УЕФА, который определил все команды для участия в плей-офф. О его итогах рассказал РБК.

В этом году в отборочных играх принимали участие 36 команд. Каждая из них провела со своими соперниками по восемь игр. В итоге восемь самых лучших клубов вышли напрямую в 1/8 финала. Еще 16 командам предстоит побороться за право попасть в дальнейшие состязания во время дополнительного этапа.

Удача улыбнулась клубам «Ливерпуль», «Арсенал» и «Астон Вилл» из Англии. У испанцев в 1/8 финала прошли «Барселон» и «Атлетико». Туда также попали итальянский «Интер», немецкий «Байер» и французский «Лилль».

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет завтра, 31 января. Первые матчи будут проходить 11 и 12 февраля, после чего 18-19 февраля состоятся ответные игры. Старт игр 1/8 финала запланирован на 4 марта.

Ранее сообщалось, что махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сделал заявление о возвращении в профессиональный спорт. Он начнет с выступлений в третьем дивизионе. Футболисты надеются, что смогут восстановить доверие своих поклонников.