В Литве отменили концерт Пупо после выступления певца в Кремлевском дворце

В Литве отменили концерт итальянского певца и композитора Пупо (Энцо Гинацци) после его выступления в России, сообщает портал Delfi со ссылкой на организаторов концерта.

Директор зала Ренатас Начаюс сообщил порталу, что в Шяуляе вместо Пупо выступит другой исполнитель.

Одновременно с Пупо 26 апреля в Литве должны были выступать австрийская группа Joy и другой итальянский исполнитель Гадзебо. Этих музыкантов отменять не стали.

Концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзе»» прошел 15 марта в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Вместе с ним на сцену выходили Михаил Боярский, Кай Метов, Алексей Глызин, Елена Воробей и другие российские артисты.

Итальянский певец регулярно выступает в России уже почти полвека, с конца 70-х.

В конце февраля МИД РФ обратился к российским гражданам с просьбой воздержаться от поездок в страны Прибалтики из-за их крайне враждебного отношения к России.