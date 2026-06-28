В Люберцах за звание лучших стрелков России будут бороться 500 спортсменов

В Люберцах завершается первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия, в течение пяти дней за звание сильнейших в дисциплинах «пистолет пневматический» и «карабин пневматический» борются более 450 человек из 30 регионов страны, в том числе 50 — из Подмосковья. Турнир проводят во Дворце спорта «Триумф».

Одной из участниц стала Марина Цыганова, которая приехала из Санкт-Петербурга вместе с 12-летней дочерью.

«Ощущение, как у любого спортсмена: это выброс адреналина как до самого упражнения, так и во время стрельбы. А после ты чувствуешь повышенный пульс. В прошлом я прыгала с парашютом, поэтому хорошо знаю это ощущение в крови», — поделилась Марина.

По ее словам, она увлеклась стрельбой для того, чтобы поддержать дочь Асю. Мать девочки отметила, что спорт положительно влияет на учебу: школьница быстрее делает уроки, чтобы успеть на тренировку.

Главный судья первенства Дмитрий Хомулло напомнил, что в округе уже проходил чемпионат Московской области по пневматической стрельбе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.