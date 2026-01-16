В «Локомотиве» отреагировали на сообщения об избыточном весе у полузащитника Лукаса Веры

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на появившиеся в Сети кадры с полузащитником команды Лукасом Верой, на которых у новичка железнодорожников сложно было не заметить брюшко.

28-летний аргентинец присоединился к «Локо» зимой, а до этого полгода оставался без футбола. Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» перед началом сезона подписал контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, но так за него и не играл.

В соцсети «Локомотива» разместили фотографию взвешивания Лукаса Веры и подписали ее: «Будем держать в курсе!» Электронные весы зафиксировали цифры 68,3 кг. Отметим, что рост аргентинского хавбека составляет 164 см.

Лукас Вера хорошо зарекомендовал себя в российском футболе. В общей сложности он провел 91 матч за «Оренбург» и «Химки», забил 10 мячей и отдал 16 передач. Аргентинец может стать одним из вариантов замены ушедшего в ЦСКА Дмитрия Баринова.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о деталях трансфера Баринова в ЦСКА.