В матче АХЛ хоккеист впечатал в борт арбитра

В матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) нападающий «Бриджпорт Саунд Тайгерс» Адам Бэкман перепутал арбитра с соперником и впечатал его в борт.

Бэкман быстро понял свою ошибку, принялся приносить извинения и помогать арбитру подняться. Лига не приняла извинения и выписала форварду 10-матчевую дисквалификацию.

В нынешнем сезоне 23-летний Бэкман провел 55 матчей в АХЛ и набрал 40 (17+23) очков. Нападающий был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Миннесотой». За этот клуб он провел 23 матча и отметился тремя передачами. За «Айлендерс» Бэкман еще не играл.

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