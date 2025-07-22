В матче чемпионата России по мотоболу судье пришлось спасаться бегством от толпы болельщиков и мотоциклистов

Нелицеприятный случай произошел на матче чемпионата России по мотоболу. Игра завершилась физическим воздействием на арбитра со стороны игроков и выбежавших на поле болельщиков. Видео этого эпизода широко разошлось по Сети.

В Ипатово (Ставропольский край) прошла игра между местным «Колосом» и «Агрокомплексом» из станицы Кирпильской. Матч завершился со счетом 2:2. На последней минуте арбитр Евгений Пустык назначил пенальти в ворота «Колоса».

Гости сравняли счет, а время матча истекло. Арбитр направился к центру поля, чтобы объявить об окончании встречи. Здесь его несколько раз толкнули игроки «Колоса». Затем на поле побежали болельщики — также с намерением разобраться с арбитром.

Пустык понял, что дело может закончиться плохо, и продемонстрировал прекрасные физические данные, рванув через все поле в сторону раздевалки. Его преследовали болельщики и игроки на мотоциклах, но многолюдная погоня успехом не увенчалась.

Пустык написал об инциденте в протоколе матча, теперь с произошедшим будет разбираться федерация.

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