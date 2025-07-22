Защитник махачкалинского «Динамо» откровенно высказался о спорных моментах в матче со «Спартаком»

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов в эфире «Матч ТВ» сказал, что в одном из эпизодов в матче со «Спартаком» в ворота его команды должен был быть назначен пенальти.

Он сравнил эпизод, когда спартаковец Рикарду Мангаш подтолкнул защитника Мохамеда Аззи, и тот сыграл в штрафной рукой, и эпизод, когда уже сам Шумахов толкал в спину Маркиньоса. Футболист отметил, что оба эти эпизода нужно трактовать одинаково. Из этого следует, что в одном из двух случаев нужно было назначать 11-метровый удар.

«Редчайший эпизод в нашем эфире! Игрок РПЛ согласен, что в ворота его команды должен был быть назначен пенальти. Идар — красавец. Сразу и не вспомню нечто похожее», — написал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) закончился победой красно-белых со счетом 1:0. Спартаковцы остались недовольны судейством Василия Казарцева, и гендиректор клуба Олег Малышев заявил, что «Спартак» обратится по этому поводу в ЭСК РФС.