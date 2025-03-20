В матче НХЛ судья помог забросить победную шайбу

Необычный эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мейпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш».

В третьем периоде при счете 1:1 игроки «Торонто» отбивались в своей зоне от атаки «Колорадо». Защитник Симон Бенуа, разряжая обстановку, выбросил шайбу. От неминуемого проброса «Торонто» спас судья: шайба попала в стоявшего возле борта арбитра.

Игровой снаряд подхватил нападающий Стивен Лоренц, вошел в зону «Колорадо» и точно бросил по воротам. Эта шайба стала победной в матче — 2:1. Отметим, что в составе «Эвеланш» отличился российский форвард Валерий Ничушкин.

Ранее в НХЛ высказались по поводу возможности проведения матча с КХЛ, о чем говорили в ходе телефонной беседы лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.