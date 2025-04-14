«Урал», который стремится вернуться в РПЛ, после первого тайма уступал на своем поле середняку Первой лиги «Нефтехимику» 0:2. Эксцентричный президент «Урала» Григорий Иванов устроил такой разнос своим футболистам, что его слышали даже на трибунах.

Кроме того, источники сообщают, что Иванов побеседовал в перерыве и с главным тренером гостей Кириллом Новиковым.

Во втором тайме «Урал» забил три мяча и победил. Но голы хозяевам давались подозрительно легко. В частности, второй мяч голкипер «Нефтехимика» пропустил между ног, а в случае с третьим довольно откровенно заработал пенальти.

Еще один источник Sport Baza привел фразу Иванова, которую он якобы сказал по окончании игры: «Это не команда выиграла, это я выиграл».

После 28 туров «Урал» занимает третье место с 49 очками с отставанием от второго места, дающего прямую путевку в РПЛ, в два очка.

Ранее стало известно о состоянии здоровья голкипера «Сокола» Никиты Карабашева, получившего перелом челюсти в матче Первой лиги с «Родиной».