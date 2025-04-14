Вратарю «Сокола» сломали челюсть в матче Первой лиги

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев получил перелом челюсти в результате столкновения с игроком столичной «Родины» Георгием Юдинцевым в матче Первой лиги.

Оба футболиста потеряли сознание и были доставлены в больницу прямо с поля. В ФК «Сокол» сообщили, что состояние Карабашева стабилизировалось, он находится в сознании. Голкипера переведут в специализированную больницу, для него сезон закончен.

Инцидент произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Уже в компенсированное время «Сокол» пропустил гол и проиграл.

Саратовская команда занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице с 22 очками после 28 игр. «Родина» находится на восьмой строчке с 38 баллами. В чемпионате осталось сыграть шесть туров.

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