В мессенджере МАХ появился сервис поиска билетов на мероприятия

В российском мессенджере МАХ появился сервис поиска билетов на мероприятия. Его запустили Минкультуры и Минцифры РФ, сообщили в пресс-службе приложения.

Так, афиша мероприятий и возможность покупки билетов доступны в мини-приложении «Госуслуги Культура». Найти его можно по этой ссылке или через поиск мессенджера, указав в строке слово «культура».

Чтобы купить билет на мероприятие, нужно запустить сервис, нажать на кнопку слева внизу, выбрать город и интересующее событие. После этого можно будет завершить покупку на сайте организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области 1 декабря стартует зимний сезон в парках. В его рамках планируется провести множество спортивных и культурных мероприятий.