В МХТ имени Чехова почтили память Игоря Золотовицкого

Артисты Московского художественного театра имени Чехова в среду почтили память заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, ушедшего из жизни в этот же день. Памятные мероприятия состоялись после спектаклей «Дамасобачка» и «Соня-9». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Игорь Золотовицкий скончался утром в больнице в возрасте 64 лет. Известно, что на протяжении последних месяцев он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Прощание с артистом пройдет в субботу на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

В театре сообщили, что после завершения спектаклей актеры вместе со зрителями отдали дань уважения памяти Игоря Яковлевича. Отмечается, что постановка «Соня-9» была создана сыном актера — режиссером Александром Золотовицким, а среди исполнителей задействованы ученики Игоря Золотовицкого из Школы-студии МХАТ.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского художественного театра, с которым связал большую часть своей творческой жизни. Артист также проявил себя как режиссер, поставив спектакль «Башмачкин» по произведению Николая Гоголя «Шинель».

Помимо работы в МХТ, Золотовицкий сотрудничал с театром «Et cetera», где был задействован в постановках «Смуглая леди сонетов» и «Шейлок». С 1989 года он преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013 году был назначен ее ректором.

Широкому зрителю Игорь Золотовицкий был известен и по ролям в кино и на телевидении. Он снимался в таких проектах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и многих других.

В 2002 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2020 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

